Variole du singe : sept cas recensés en France

Apparue en Afrique, la variole du singe continue de s’étendre. Plus de 180 cas sont aujourd’hui confirmés dans seize pays à travers le monde, et notamment en Europe. La France compte sept cas avérés. Même si les symptômes semblent impressionnants, la maladie reste sans gravité dans la plupart des cas.

"Une situation maîtrisée et identifiée"

Mercredi 25 mai, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a tenté de rassurer sur une éventuelle propagation du virus en France. "On est aujourd’hui dans une situation maîtrisée et identifiée. Nous allons continuer à surveiller cette situation comme les autres pays européens", a-t-elle déclaré. La transmission de la maladie se fait habituellement par les rongeurs mais peut aussi être interhumaine via le sang, les liquides corporels et les lésions cutanées.