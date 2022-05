Variole du singe : l’OMS reste prudente, mais se veut rassurante

Avec ses lésions cutanées, ses fièvres, la variole du singe sévit constamment en Afrique. Mais cette arrivée du virus sur d’autres continents inquiète les experts. Des cas ont déjà été enregistrés aux États-Unis, au Canada et en Australie. En Europe, c’est le Royaume-Uni qui est touché. Le Portugal et l’Espagne dénombrent le plus de contaminations. En France, un seul cas est avéré.

200 cas en Occident

Lundi 23 mai, l’OMS s’est voulue rassurante. Cette propagation peut être stoppée. La plupart des personnes touchées a moins de 50 ans, car les plus anciens ont tous été vaccinés contre la variole classique. Une vaccination obligatoire jusqu’en 1979, date de son éradication. Cette immunité reste très efficace contre sa cousine, la variole du singe. La propagation actuelle est donc observée chez les jeunes personnes qui n’ont pas été vaccinées. En Occident, 200 cas ont été rapportés, aucun décès n’a été signalé.