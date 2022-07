Variole du singe : l'Union européenne approuve le vaccin du laboratoire danois Bavarian Nordic

L'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte face à la flambée de cas de cette maladie qui touche majoritairement des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

La Commission européenne a approuvé l'extension d'un vaccin du groupe pharmaceutique Bavarian Nordic contre la propagation de la variole du singe, a annoncé lundi 25 juillet le laboratoire danois. Le feu vert de Bruxelles intervient alors que l'OMS a déclenché samedi son plus haut niveau d'alerte face à la flambée de cas et après l'aval, donné par l'Agence européenne du médicament (EMA) vendredi.

"Cette approbation pour la variole du singe est un exemple de bonne coopération entre Bavarian Nordic et les régulateurs européens, une extension d'emploi prenant normalement entre six à neuf mois", s'est félicité le fabricant danois dans un communiqué. Le feu vert de la Commission est valable dans tous les pays membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, Liechtenstein et Norvège, précise le groupe. Ce vaccin Imvanex, commercialisé sous le nom de Jynneos aux États-Unis, est le seul vaccin homologué dans la prévention de la maladie.

On dénombrait plus de 16 000 personnes contaminées dans le monde en fin de semaine dernière, dont une majorité en Europe. Dans la plupart des cas, les malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, relativement jeunes, mais l'OMS a vigoureusement mis en garde contre toute stigmatisation des malades.