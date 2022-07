Variole du singe : en France, l'épidémie gagne du terrain

C'est une épidémie qui continue de gagner du terrain. Au moins 1 955 cas de variole du singe ont été recensés depuis le début de l'épidémie en France, dont 1 300 en Île-de-France, vendredi 29 juillet. Une augmentation de 25 % en une semaine. Rien qu'en région parisienne, 60 à 70 nouveaux cas sont détectés chaque jour, mais il n'y pas d'hospitalisations pour le moment.

11 000 personnes déjà vaccinées

96 % des cas concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il s'agit du principal public visé par la vaccination, qui avance elle aussi. Plus de 11 000 personnes ont reçu une injection, dont 70 % en Île-de-France. Un centre de grande capacité a ouvert cette semaine à Paris, et il a rapidement fait le plein. Problème : certains disent ne pas arriver à trouver de rendez-vous. Les associations alertent, ainsi que les élus. La ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, a affirmé qu'il n'y a pas de problèmes de doses, mais a refusé de donner le nombre total en stock, qui est classé secret défense.