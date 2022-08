Variole du singe : des vaccinations en pharmacie à l’expérimentation

Avec Fréjus (Var), une officine marseillaise (Bouches-du-Rhône) est l’une des deux pharmacies en région PACA qui vaccine dès mercredi 10 août contre la variole du singe. Les volontaires n'ont pas tardé. "C’est ma liberté de me faire vacciner ou non, et j’en profite puisqu’on a la chance d’avoir des vaccins gratuits", estime un homme. Dans cette pharmacie, le carnet de rendez-vous est déjà plein. Pendant deux semaines, le pharmacien sera livré au coup par coup. Il a une trentaine de doses pour la semaine.



Toucher plus facilement le public ciblé

La logistique, c’est tout l’enjeu de l’expérimentation. Les doses décongelées se conservent deux semaines. À Lille (Nord), un pharmacien veille au respect de la chaîne du froid. "Il faut que l’on puisse avoir un approvisionnement qui correspond de la manière la plus juste possible au nombre de doses qui seront administrées, pour éviter d’avoir des stocks dormants et des doses perdues", explique Fabien Florack. La pharmacie est l’un des moyens de toucher plus rapidement le public cible : 250 000 personnes, en majorité dans la communauté homosexuelle masculine.