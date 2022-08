Variole du singe : 18 000 cas détectés dans le monde

Au début du mois de juillet, Sebastien Tuller a contracté la variole du singe, un virus qui touche majoritairement la communauté homosexuelle. À Toulouse (Haute-Garonne), il faut être patient pour se faire vacciner. Pourtant, la maladie gagne du terrain. En Occitanie, il y a 193 cas avérés. C’est la troisième région de France la plus touchée.



Un nombre de cas sous-estimé ?

"On constate une hausse régulière du nombre de cas, qui est vraisemblablement sous-estimé parce que tous les patients infectés ne sont pas diagnostiqués donc on a probablement que la face émergée de l'iceberg quand on parle de 2 000 patients en France la semaine dernière", estime le professeur Guillaume Martin-Blondel, infectiologue à l'Hôpital Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne). Pour faire face, certaines villes s’organisent, comme à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans le monde, depuis début mai, plus de 18 000 ont été détectés, dont une majorité en Europe. Dix décès ont eu lieu à l’international.