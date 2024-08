Epidémie de mpox : le pape François évoque une "urgence sanitaire mondiale" et exhorte les "gouvernements" à "partager les traitements disponibles"

Le pape François a prié dimanche 25 août pour la première fois pour les victimes de l'épidémie de mpox, affirmant que le virus constituait "désormais une urgence sanitaire mondiale". Il a aussi exhorté les "gouvernements" et les "industries privées" à "partager les traitements disponibles" pour que "personne ne manque de soins".

"Je prie pour toutes les personnes infectées, en particulier la population de la République démocratique du Congo, si éprouvée, j'exprime ma proximité avec les églises locales des pays les plus touchés par cette maladie", a déclaré le pape à la fin de la prière de l'Angélus, devant les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican.

Le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains par contact physique. Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées. La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche de plein fouet la République démocratique du Congo, mais aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte au niveau international. Elle a déclaré l'épidémie en "urgence de santé publique de portée internationale", sa catégorie d'alerte la plus élevée.