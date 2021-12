Téléthon : le combat de Floriane Martin contre la mucoviscidose

16h30, la sortie des classes, une contrainte pour certains, un bonheur pour d’autres. "C’est un rêve que je ne pensais pas réalisable il y a quelques années". Un rêve longtemps inenvisageable car Floriane Martin est atteinte de mucoviscidose. Elle a été diagnostiquée à l’âge de quatre ans, et ne devait pas vivre au-delà de 8 ans. Aujourd’hui, elle a 36 ans et deux enfants. Une victoire sur la maladie.

Un nouveau-né tous les 3 jours touché

"C’est très compliqué pour une femme atteinte de mucoviscidose d’avoir des enfants. Je me suis beaucoup battue. C’est que du bonheur aujourd’hui donc on en profite à fond." Un long combat, commencé avec le contrôle de la mucoviscidose qui dégrade le mucus dans l’organisme. Une greffe de foie à l’âge de 18 ans, 20 à 30 cachets chaque jour et des séances d’aérosol et de kinésithérapie quotidiennes depuis l’apparition de la maladie, c'est le lot quotidien de Floriane. Une détermination qui pousse la jeune femme à participer à la campagne d’affichage et au clip de l’association « Vaincre la mucoviscidose » avec le rappeur Abd al Malik. La mucoviscidose touche en France un nouveau-né tous les trois jours.