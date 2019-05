VIDEO. Avez-vous déjà été victime de la paralysie du sommeil ?

La paralysie du sommeil a longtemps été considérée comme un phénomène paranormal ou mystique. Elle apparaît lorsque le cerveau entre en sommeil paradoxal, les rêves sont alors très intenses et les muscles de notre corps restent inactifs. À ce moment, certains ouvrent les yeux et reprennent conscience mais ils sont incapables d'esquisser le moindre mouvement.

Encore plus effrayant, cet état second est parfois accompagné d'hallucinations visuelles et sonores qui ont laissé chez certains des souvenirs dignes d'un film d'épouvante. "J'ai vu apparaître dans l'entrée de la porte une silhouette blanchâtre (…) et cette silhouette s'est jetée sur moi."

Un état inquiétant ?

Au moins 8 % de la population auraient vécu une paralysie du sommeil au cours de leur vie. Heureusement, les spécialistes assurent que ce dysfonctionnement est bénin et que n'importe qui peut être sujet à ces troubles. Si les raisons de sa survenue restent floues, de nombreux facteurs de risque ont été identifiés tels que le manque de sommeil, le stress ou un événement traumatique.