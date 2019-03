Sommeil : triste record pour les Français

6h55 en 2017 contre 7h13 en 2010, les Français dorment de moins en moins. Ainsi, le temps moyen de sommeil passe sous les sept heures pour la première fois. C'est pourtant le seuil limite recommandé par les médecins. Une des causes qui explique ces chiffres bas, les écrans, qui favorisent le nombre de "petits dormeurs". Aujourd'hui, 36% des Français dorment moins de six heures.

Les trajets quotidiens en cause

"Quelque soit l'âge, les gens sont en interaction avec leurs téléphones. Un adulte sur deux dort avec son smartphone allumé dans son lit. Certains répondent même à des messages au cours de la nuit", résume le professeur Damien Leger, chef de service du centre du sommeil de l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Les trajets diminuent aussi notre temps de sommeil. En zone rurale comme en ville, les voyageurs partent de plus en plus tôt, et rentrent de plus en plus tard.

Le JT

Les autres sujets du JT