Santé : les Français ont perdu plus d'une heure de sommeil en 30 ans

Nous dormons de moins en moins et de moins en moins bien : les Français ont perdu plus d'une heure de sommeil en 30 ans. Alors que nous avons besoin de 7 heures minimum de récupération, nous dormons en moyenne 6h41 par nuit. Hélas, plus de 8 Français sur 10 se réveillent en moyenne une fois la nuit, avec une durée moyenne d'éveil de 32 minutes. L'insomnie chronique touche 13% des 18-75 ans, dont 17% de femmes et 9% d'hommes.

Des répercussions sur notre santé

Les mineurs dorment également de moins en moins : 24% des enfants de 11 ans sont fatigués le matin, et 34% à 15 ans. En cause principalement : les écrans, leur lumière bleue et leur effet stimulant. Le manque de sommeil a des répercussions sur notre santé, avec des risques accrus d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'accidents. Pour contrer ces effets, la sieste est recommandée : 4 Français sur 10 la font au moins une fois par semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT