Santé : comment bien ou mieux dormir sans prendre de somnifères ?

Les Français sont de grands consommateurs de somnifères et leur rapport au sommeil est compliqué. "2 Français sur 3 se plaignent de réveils nocturnes et 1 sur 3 souffrent même de troubles du sommeil", précise Anthony Jolly sur le plateau du 13 Heures de France 2. "Si le réveil dure 10-15 minutes, c'est considéré comme normal par les médecins. En revanche, s'il dépasse les 30 minutes et ça plusieurs fois par semaine, alors on peut parler d'insomnie", détaille le journaliste. En moyenne, en France, on dort 7h20 par nuit, soit 30 minutes de moins qu'il y a cinquante ans.

Écarter les écrans une heure avant le coucher

Certains mauvais réflexes, comme consulter son téléphone ou sa tablette avant de se coucher, contribuent à une mauvaise qualité de sommeil. En effet, "la lumière bleue émise par notre téléphone est aussi stimulante que la lumière du jour. Donc, en s'exposant à cette lumière, on dit à notre corps qu'il doit se réveiller, on sécrète moins de mélatonine, l'hormone qui régule notre sommeil". 36% des Français utilisent leurs tablette, téléphone ou ordinateur dans leur lit le soir. "Dans l'idéal, il faudrait couper une heure avant d'aller se coucher. Si vraiment on a du mal à s'en passer, il faut baisser la luminosité du téléphone". Autres conseils : maintenir une température autour de 18°C dans la chambre, ne pas se forcer à dormir et avoir des horaires de sommeil réguliers.

