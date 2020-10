Changement d'heure : celui du 25 octobre 2020 sera-t-il le dernier ?

La nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre marquera le passage de l'heure d'été à celle d'hiver. Pourtant, en 2018, une grande consultation avait été lancée dans tous les pays européens : les Français avaient voté à 80 % pour la fin du changement d'heure, en choisissant celle d'été. Gaspard de Florival, journaliste pour France Télévisions, explique : "Depuis, les choses traînent. Les pays n'arrivent pas à synchroniser leurs montres. L'abandon du changement d'heure a été reporté à 2021".



Des conséquences économiques à la clé

Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Les États de l'Union européenne n'arrivent pas à s'entendre sur le fuseau horaire à adopter. "Imaginez que la France reste à l'heure d'été et que d'autres pays comme l'Allemagne, la Finlande ou l'Espagne soient à l'heure d'hiver, développe le journaliste. À la clé : de possible conséquences économiques pour les travailleurs transfrontaliers, mais aussi pour les compagnies aériennes, ferroviaires, et toutes les entreprises actives dans plusieurs pays".

