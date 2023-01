À Paris, les restaurants investissent dans des équipements antibruit pour limiter les décibels

Depuis la crise sanitaire, les franciliens souffriraient beaucoup plus du bruit selon un récent sondage. Huit français sur dix avouent quitter un restaurant trop bruyant. De plus en plus d'établissements investissent dans des équipements pour limiter les décibels. #IlsOntLaSolution

Faire installer des panneaux antibruit au plafond pour limiter les nuisances sonores, c'est le choix de cette brasserie parisienne. Car trop de bruit nuit au commerce, chiffres à l'appui. Selon un récent sondage, 81% des Français évitent les restaurants bruyants. Un client sur trois est déjà parti à cause du volume sonore. Comme cet établissement, les restaurateurs sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions antibruit. Parmi les nombreux matériaux aux propriétés absorbantes de bruit : la laine de verre. Il suffit d'une épaisseur de 20 millimètres pour limiter les nuisances sonores. "Le choix de ces matériaux est très large, on a des tissus tendus, on a des dalles acoustiques, des îlots suspendus", rajoute Pierre Dugonnet, ingénieur acousticien.

Le bruit, une calamité sanitaire

Les longues périodes de confinement auraient rendu les habitants plus intolérants aux bruits urbains. Selon les franciliens, le bruit a un impact direct sur la santé. Et ce n'est pas qu'une impression. Sylvain Coudret, expert acoustique chez Saint Gobain Ecophon le confirme. "On a pu démontrer qu'on a beaucoup de problèmes de fatigue, de surdité et aussi des problèmes de dépression. Ça peut arriver jusque-là, surtout chez les professionnels qui travaillent dans les restaurants et même dans les bars".

Le bruit serait donc à l'origine de nombreux troubles et selon l'agence de la transition énergétique, l'Ademe, les conséquences sanitaires et économiques du bruit s'élèveraient à 42 milliards pour le seul département de l'Ile-de-France. Le niveau sonore dans les restaurants est l'un des thèmes qui sera abordé dans le cadre de la 22e édition de la semaine du son du 16 au 22 janvier à Paris et du 23 au 29 janvier en régions.