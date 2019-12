Sida : le combat continue

C'est une lutte de tous les instants qui concerne la France entière. Samedi 30 novembre à Bordeaux (Gironde), plusieurs personnes n'ont pas hésité à réaliser un dépistage concernant le virus du sida. "Je vois qu'en soirée, les gens ne font pas attention, ils se mettent en danger. Ils se croient plus fort que les autres, qu'il ne va rien leur arriver", alerte une femme. En France, 42% des personnes âgées entre 18 et 75 ans n'ont jamais réalisé cette démarche. Un véritable échec pour cet examen primordial.

Une épidémie toujours d'actualité

24 000 personnes atteintes sans le savoir du VIH vivraient actuellement dans le pays. Malgré de réelles avancées sur cette maladie, le virus continue de s'étendre en France. "L'épidémie, elle est plutôt stable en fait. Sur les dernières années, on a estimé à environ 6 000 le nombre de nouvelles personnes qui se contaminent chaque année. Il y a eu une légère baisse l'année dernière mais on attend encore une nouvelle année pour confirmer cette baisse. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'épidémie recule", révèle Corinne Vincent, membre du centre d'information, de dépistage et de diagnostic.