Santé : une bactérie présente dans des fromages français

La bactérie E. coli, qui a touché 13 enfants depuis un peu plus d'un mois, est particulièrement agressive. Les autorités sanitaires ont ainsi rappelé plusieurs lots de fromages produits à Romans-sur-Isère (Drôme) et potentiellement porteurs de la bactérie. "Cette bactérie provoque des douleurs abdominales violentes, des diarrhées sanglantes et des vomissements, explique la journaliste Margaux Subra-Gomez en plateau. Chez les très jeunes enfants, entre un mois et trois ans, elle peut engendrer une insuffisance rénale."

Les fromages à pâte crue déconseillés pour les enfants

Ces enfants sont donc hospitalisés rapidement, mais si aucun symptôme n'apparaît dans les dix jours qui suivent la consommation d'un fromage potentiellement contaminé, alors il n'y a plus d'inquiétude à avoir. "Si vous avez chez vous l'un des fromages concernés, les autorités sanitaires demandent de ne pas le consommer", précise la journaliste. À noter que les fromages à pâte crue sont déconseillés pour les enfants.

