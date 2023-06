Santé : qu'est-ce que le métapneumovirus humain qui inquiète les scientifiques et médecins américains ?

Ce virus, inconnu du grand public, pourrait devenir un danger dans les prochaines années, s'alarment des spécialistes. Il s'attaque aux nourrissons et aux jeunes enfants, et peut aussi, dans certains cas, causer une détresse respiratoire chez les adultes.

Si l'hiver 2022-2023 a été marqué par les épidémies de grippe et de Covid conjointes, un autre virus se serait également développé, tout en passant sous le radar des professionnels de santé. Les médecins américains estiment que ce métapneumovirus humain (ou HMPV) pourrait prendre de l'ampleur dans les prochaines années. En effet, les cas de métapneumovirus humain ont augmenté au printemps sur le territoire américain. D'après les autorités sanitaires, 11% des patients testés dans les hôpitaux y étaient positifs. Selon leurs estimations, cela correspond à une hausse de 36% par rapport au pic saisonnier de métapneumovirus d’avant la pandémie, qui était alors de 7%.

Par ailleurs, une partie des malades ne sait pas qu'elle est porteuse du virus, puisque les patients se font rarement tester en dehors des hôpitaux. En clair : selon les autorités sanitaires, le nombre de malades serait beaucoup plus important. Et contrairement au Covid-19 et à la grippe, il n’y a pas encore de vaccin ou de médicaments antiviraux pour traiter le métapneumovirus humain.

Des symptômes proches du Covid ou de la grippe

Les symptômes du métapneumovirus humain sont assez proches du coronavirus ou de la grippe : infection pulmonaire des voies basses, toux, nez qui coule, mal de gorge et fièvre. Il touche principalement les nourrissons, les jeunes enfants, ainsi que les personnes âgées ou vulnérables. En cas d'infection sévère, il peut aussi causer des détresses respiratoires, voire des cas de pneumonies mortelles.

Dans un article de CNN, Diane Davison, 59 ans, avocate à Baltimore, explique avoir contracté le virus après une réunion de famille, début avril. Elle insiste notamment sur la très violente toux qui l'empêchait de parler. En tant qu'immunodéprimée, elle a cru être atteinte du Covid, mais tous ses tests sont revenus négatifs. C'est après une batterie de tests plus poussés que les médecins lui ont diagnostiqué un métapneumovirus.

Le métapneumovirus humain a été découvert aux Pays-Bas en 2001 sur des enfants atteints d’infections respiratoires inexpliquées. Un examen plus approfondi des gènes du virus a révélé un proche parent : le métapneumovirus aviaire, qui infecte les oiseaux. Les scientifiques pensent qu’il est probablement passé des oiseaux aux humains, et aurait évolué à partir de cette mutation. Des chercheurs ont également analysé des échantillons de sang entreposés depuis 1958, et ils ont démontré que ce virus circulait depuis au moins un demi-siècle.