Santé : les pharmacies proposent des téléconsultations avec des médecins

Depuis quelques jours, Isabelle Guez, une patiente, n'a pas de solution pour son mal de gorge, car son généraliste est en vacances. Dans l'arrière-boutique d'une pharmacie de Paris, elle teste pour la première fois la téléconsultation : "J'ai très mal à la gorge depuis trois jours", explique-t-elle pendant sa consultation par vidéo interposée. En quelques minutes, avec l'aide d'une pharmacienne et d'objets connectés, le médecin établit son premier diagnostic à distance.

"Plutôt que d'aller encombrer les urgences"

À deux pas de l'hôpital Saint-Louis à Paris, Mymène Boorycki, pharmacienne, s'est équipée de ce dispositif il y a cinq mois, et ce, après avoir appris le départ en retraite du huitième généraliste dans le quartier : "On voit si c'est de l'ordre médical ou pharmaceutique. Et lorsque l'on sent que c'est de l'ordre médical, plutôt que d'aller encombrer les urgences pour quelque chose qui pourrait être réglé très facilement, par l'octroi d'une ordonnance d'antibiotiques par exemple, à ce moment, téléconsultation ça me parait parfait", explique la pharmacienne.

