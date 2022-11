Santé : le service des urgences pédiatriques du CHU de Bordeaux débordé

FRANCE 2

Un bébé d'à peine un mois est hospitalisé au service des urgences pédiatriques CHU de Bordeaux (Gironde). L'enfant, qui a été pris en charge par les puéricultrices, aurait pourtant dû être admis en soins intensifs. "Il n'y a plus de place actuellement en réanimation", déplore Floriane de Barros, puéricultrice. Une situation angoissante pour Mariama Diop, la mère de famille, qui reste optimiste. "S'il y avait de la place, il serait parti en réanimation, mais c'est quand même lui qui est resté ici, donc on garde ce facteur-là de positivité et on se dit que ça va aller mieux", confie la mère du bébé.



Une situation critique au service des soins intensifs

Cette épidémie de bronchiolite fragilise le service de pédiatrie. Le nombre de patients a ainsi augmenté de 30 % par rapport à la normale. Faute de places suffisantes, une salle d'attente a été transformée en salle d'hospitalisation. La situation est aussi critique au service des soins intensifs, où une vingtaine de personnels paramédicaux manque à l'appel. Résultat : six lits ont été fermés, et 16 sont déjà complets. Pour faire face, l'hôpital a déclenché un plan blanc il y a deux semaines. Face à l'urgence, 150 millions d'euros ont déjà été débloqués par le gouvernement pour soutenir les services en tension.