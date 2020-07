Saint-Quentin : appel au don du sang

A Saint-Quentin (Aisne), François est un habitué des collectes de sang. Une action qu'il juge nécessaire. "C'est une manière de contribuer au bon fonctionnement de la médecine en général et d'apporter, juste avec un peu de temps et un simple don, ma contribution au fonctionnement de la société", confie-t-il. Pendant le confinement, les stocks de sang ont diminué. Les dons sont plus que jamais nécessaires d'autant que l'été est une période critique.

Actuellement deux semaines de réserves

"Tout les étés, on a ça. Il y a moins de gens qui donnent puisqu'ils partent en vacances. Tous les groupes sont concernés, le plasma et les plaquettes aussi", indique le docteur Jean Dufriche. Les stocks de sang reviennent peu à peu la normale, avec environ deux semaines de réserves. L'objectif est maintenant de réussir à les maintenir durant tout l'été.

