Les enfants des magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice pourront être accueillis dans les écoles au cas par cas

L'Union syndicale des magistrats réclamait vendredi que les enfants des personnels de justice soient accueillis dans les écoles au même titre que les enfants des forces de sécurité et des surveillants pénitentiaires.

"Les enfants des magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice pourront être accueillis dans les écoles, en fonction des places disponibles, en lien avec le préfet et le rectorat", a appris franceinfo vendredi 2 avril auprès du ministère de la Justice. "Une approche locale via les chefs de cour est privilégiée", précise le ministère.

La chancellerie répond ainsi à une demande notamment exprimée par l'Union syndicale des magistrats (USM). Dans un communiqué diffusé ce vendredi matin, l'USM s'était agacée que "les enfants des personnels de justice, magistrats et fonctionnaires" ne soient pas accueillis dans les écoles, contrairement aux enfants des forces de sécurité et des surveillants pénitentiaires qui avaient la possibilité d'être accueillis malgré les fermetures liées à l'épidémie de Covid-19.

La chancellerie précise que "lors de la première période de confinement, en moyenne moins de 9% des agents des services judiciaires (magistrats et greffiers), soit environ 3 000 personnes, étaient quotidiennement déclarés indisponibles du fait de la garde d'enfant."

Dans son communiqué diffusé ce vendredi matin, l'USM dénonce par ailleurs le fait que "les personnels de justice qui accueillent quotidiennement des publics nombreux et divers dans des salles parfois exigües ne sont pas prioritaire pour la vaccination."