DIRECT. #OnVousRépond : posez toutes vos questions sur les dernières mesures sanitaires face au Covid-19

: Bonjour @Tatatte, nous recevons beaucoup de questions, cela prend donc du temps d'y répondre. Les règles seront "fondamentalement les mêmes" que celles que connaissent les 19 départements déjà soumis à des mesures renforcées, a dit hier Jean Castex. Et dans ces départements, "certaines structures équipées de bassins extérieurs" étaient restées ouvertes, note Le Parisien. Toutefois, "les jauges ont dû être divisées par six, et les lignes d'eau limitées", décrit le journal.

: Salut FI. 15eme tentative... piscine avec bassin extérieur maintenue ouverte ou non?? Merci pour votre travail!

: Oui, il est possible de prendre des leçons de conduite malgré le confinement. Par contre, la préparation à l’examen du code devra se faire à distance. "Les leçons se déroulent avec le maintien des gestes barrières et surtout désinfection du poste après chaque élève", précise France 3.

: Qu'en est il des auto-écoles ? Ont-elles l'autorisation d'ouvrir ?

: Bonjour , les déplacements pour emmener son enfant en garde chez les grands-parents ou un proche constituent un motif familial impérieux sur l'attestation dérogatoire, quelle que soit la distance parcourue.

: Bonjour, mon mari est agriculteur exploitant (pas de télétravail possible) et je suis enceinte de 8 mois et demi. Je vais passer plusieurs jours à l'hôpital après l'accouchement. Est-il possible d'emmener notre fils de 5 ans chez ses grands-parents à 350km pour le faire garder ? Je vous remercie pour votre réponse.

: La liste des personnels prioritaires, comme les soignants, est en cours d'arbitrage. Nous vous la communiquerons dès que possible.

: Savez-vous si la liste des personnels prioritaires dont les enfants peuvent être accueillis en crèches, écoles... va être mise à jour avec les personnes mobilisées pour la vaccination ? Merci

: Le gouvernement a annoncé une souplesse pour les déplacements lors du week-end de Pâques ou encore des options pour les parents ne pouvant garder leurs enfants. Puisque vous êtes encore très nombreux ce matin à nous interroger sur ce point, la journaliste de France Télévisions Lucile Devillers détaille ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire.



: Bonjour, je vous rejoins dans ce live pour les questions-réponses. Le décret du 3 décembre est toujours valable. Les cérémonies dans les lieux de culte ne sont pas limitées en nombre de participants à condition de garder "une distance minimale de deux emplacements" entre "chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile" et de laisser "une rangée sur deux inoccupée". Dans les cimetières, le nombre de personnes autorisées est de 30 personnes.

: Bonjour FI.Y'a-t-il une jauge concernant les enterrements? Je ne parviens pas à trouver de réponse plus récente que celle datant de janvier (30 personnes).Merci.

: Bonjour @Lilo et @Parent dans l'attente. L'arbitrage de Matignon sur ce point se fait attendre... Mais plus pour longtemps. La réponse est attendue en fin de matinée ou début d’après-midi, a appris France Télévisions auprès du ministère des Solidarités et de la Santé. Restez donc avec nous et nous vous tiendrons au courant au plus vite afin que vous puissiez vous organiser.

: Bonjour franceinfo. Avez vous des infos concernant les assistantes maternelles et les micro crèches ? Restent elles ouvertes ? Et si oui, cela concerne t il un public particulier ou non ?Merci infiniment !! Bon courage !!

: Pourquoi le gouvernement a-t-il rétropédalé hier sur le sujet des assistantes maternelles ? Pourquoi une décision si tardive ? Nous parents devons nous organiser avec nos employeurs pour d'éventuelles absences à partir de la semaine prochaine et il me semble que nous sommes nombreux à ne pas avoir de visibilité sur les prochaines semaines...

: Bonjour à tous les deux. En effet, il n'est pas facile de s'y retrouver dans les différentes annonces gouvernementales sur le télétravail. Sur Twitter, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a confirmé hier que les salariés en télétravail pourront demander à être placé en activité partielle "si la garde de son ou ses enfants l'empêche de poursuivre son activité normalement".



Le ministère précise par ailleurs sur son site que "les salariés dans l’impossibilité de télétravailler pourront également bénéficier de l’activité partielle pour garder leurs enfants". Ainsi, il semblerait que la garde d'un jeune enfant ou en situation de handicap constitue un motif pour que vous vous déclariez dans l'impossibilité de télétravailler quand bien même ce dispositif vous est proposé.

: Bonjour et merci pour tout ce travail. Concernant le télétravail et la garde de jeunes enfants, savez-vous où trouver le texte de loi permettant de demander du chômage partiel si nous ne pouvons pas faire les deux en même temps? Mon employeur me dit que rien ne l’autorise dans les textes. Merci beaucoup de votre aide !

: Bonjour et merci pour ce live! Les informations sur le chômage partiel quand un des 2 parents est en télétravail sont contradictoires. Le site du gouvernement (non à jour) dit non, le tweet de la ministre dit oui... Savez-vous où on en est et s'il y a une info vraiment fiable et officielle? Nos employeurs sont restés sur le "télétravail =pas de chômage partiel"... Merci!

: Bonjour @Mar-ket-ois et . Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu'il ne dispose pas de mode de garde et qu'il est dans l'incapacité de télétravailler, alors le salarié peut demander à être placé en activité partielle, explique-t-on dans cet article.

: Bonjour, Je ne peux pas télétravailler mais ma compagne est en télétravail. Étant donné qu'il est admis aujourd'hui qu'il n'est pas possible de s'occuper d'un enfant (2ans) et de travailler en même temps, est il possible pour moi de demander le chômage partiel pour m'occuper de mon enfant ?

: Bonjour, Je souhaiterais avoir des précisions sur les conditions du chômage partiel pour garde d'enfants.Un couple avec enfants (maternelle et primaire) l'un est en télétravail mais ne lui permet pas de s'occuper des enfants, l'autre ne peut pas télétravailler. Est-ce que l'un des deux peut prétendre au chômage partiel pour garde d'enfants ? Merci et bonne journée !