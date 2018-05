Hypertensions : comment poser un diagnostic ?

Comment peut-on connaître sa tension artérielle ? En allant chez le médecin ! "La prise de pression artérielle, cela se fait au cabinet médical, de préférence allongé, mais on peut le faire aussi assis. Il faut généralement cinq minutes de repos avant la prise et, la première fois, il est important de présenter ses deux bras", explique le docteur Jean-Daniel Flaysakier.

Effectuer une activité physique, éviter l'alcool et le tabac

"S’il y a quelque chose d'anormal, le médecin ne va pas se jeter sur son ordonnancier pour vous faire une liste trop longue. Il va vous proposer de revenir une première fois, puis une deuxième fois. Et c'est au bout de ces trois mesures que, si vous avez de l'hypertension, on mettra en place des dispositifs pour la traiter", précise le docteur. Afin de réduire son hypertension, le docteur rappelle plusieurs indications essentielles : effectuer une activité physique (30 minutes de marche par jour par exemple), éviter de boire de l'alcool et de fumer du tabac.

