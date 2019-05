Hypertension : une maladie chronique à soigner au quotidien

Quand on souffre d'hypertension, il ne faut jamais baisser sa garde. C'est le cas depuis dix ans de Serge Mathieu. La pression sanguine trop forte fatigue le cœur et abîme les artères. Serge Mathieu en a souffert pendant des années sans le savoir : il avait des maux de tête et se croyait migraineux, or, c'était déjà l'hypertension chronique. Grâce aux médicaments, sa tension est aujourd'hui sous contrôle, mais il y a dix ans, il a frôlé la mort.

12 millions de malades avec cachet

Pour éviter l'accident et contrôler la pression artérielle, il faut se faire dépister, rappelle le professeur Jean-Jacques Mourad, spécialiste à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. L'hypertension est la première maladie chronique en France et dans le monde : un tiers de la population mondiale est touchée et en France 12 millions de malades prennent au moins un cachet par jour.

