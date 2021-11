Vaccination contre la grippe saisonnière : un début de campagne en demi-teinte

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière franchit une nouvelle étape lundi 22 novembre. Tous les Français vont pouvoir se faire vacciner. Selon les premiers chiffres fournis à franceinfo par l'Ordre des pharmaciens, le début de la campagne est en demi-teinte.

Depuis un mois, seules les 15 millions de personnes prioritaires pouvaient être vaccinées (les plus de 65 ans, femmes enceintes, malades souffrants de pathologie graves), moyennant la présentation de leur carte vitale. Au 19 novembre, 5,6 millions de vaccins contre la grippe ont été retirés gratuitement en pharmacie, dont 4,7 millions pour les plus de 65 ans. Ces chiffres sont un peu en dessous de la réalité car ils ne tiennent pas compte des patients qui, arrivés en pharmacie, avaient oublié leur carte vitale et à qui on a quand même donné le vaccin.

Moins de vaccinés qu'en 2020 mais plus qu'en 2019 à la même période

C'est en tout cas environ un million de moins que l'an dernier, car en 2020, 6,7 millions de vaccins contre la grippe ont été retirés en pharmacie par les personnes prioritaires à la même époque. En revanche, si l'on compare avec une année "normale" (hors pandémie), 600 000 personnes de plus ont été vaccinées contre la grippe cette année par rapport à 2019, où à la même époque, cinq millions de personnes prioritaires avaient retiré le vaccin dans les officines, selon les chiffres de l'Ordre des pharmaciens.

En 2021, en cette fin novembre, l'épidémie de grippe n'a pas encore démarré. À partir de lundi 22 novembre, tous les Français peuvent se faire vacciner contre la grippe pour une dizaine d'euros. Ils pourront recevoir l'injection par les médecins, infirmiers, sages-femmes, ou en officine par le pharmacien et désormais par le préparateur en pharmacie.