La campagne de vaccination antigrippale avancée de quatre jours pour les personnes à risque

La campagne de vaccination contre la grippe prend de l'avance. Alors qu'elle devait débuter le 26 octobre pour les personnes à risque, elle débutera finalement avec quatre jours d'avance, le 22 octobre prochain. La mesure a été annoncée par la Direction générale de la santé lundi 18 octobre aux médecins, pharmaciens et infirmiers concernés, dans une note "urgente" que franceinfo a pu consulter.

La DGS justifie cette avancée par le fait que "cette année, dans un contexte de circulation des virus du Covid-19 et de la grippe, le risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès" est augmenté. L'objectif est donc "d'encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination et ne perdre aucune opportunité de vacciner contre la grippe et contre le Covid-19 les personnes les plus fragiles".

Permettre des séances de vaccination conjointes

Ainsi, dès le 22 octobre, les professionnels de santé pourront "éditer les bons de vaccination, délivrer et administrer le vaccin" contre la grippe aux personnes à risques. Les Ehpad et les établissements de santé peuvent, eux, déployer la vaccination dès lundi 18 octobre, "pour permettre des séances de vaccination conjointes contre la grippe et contre la Covid-19", termine la DGS.