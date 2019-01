Loiret : un Ehpad placé en quarantaine après une épidémie de grippe

Le bilan est lourd. Six décès dans cet établissement de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). En deux semaines, quatre résidents et deux soignants ont perdu la vie. Pour l'instant, seul un décès est officiellement dû à la grippe, mais le virus pourrait être à l'origine des autres morts. "Nous avons un foyer épidémique dans l'établissement, avec une vingtaine de personnes touchées", reconnaît Edwige Rivoire, directive générale du groupe Ugecam Centre. La maison de retraite et le centre de rééducation sont en confinement. Une quarantaine appliquée au moins tout le week-end.

258 cas graves de grippe en France

Les portes sont clauses, les familles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches et s'interrogent sur l'ampleur de l'épidémie. Certaines n'ont même pas de nouvelles après cette annonce. La grippe s'est étendue à presque toute la France. Depuis novembre, 259 cas graves ont été répertoriés, surtout chez les personnes âgées. 20 personnes sont décédées.

