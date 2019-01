Loiret : six décès liés à la grippe dans un Ehpad ?

Le bilan est lourd dans cet Ehpad de La Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret. En deux semaines, six personnes sont mortes dans l'établissement, deux soignants et quatre résidents. Pour le moment, seul un décès est imputé à la grippe, mais le virus pourrait être à l'origine des autres morts. La directrice générale de l'établissement Edwige Rivoire indique qu'une vingtaine de personnes ont été touchées par le virus dans l'Ehpad.

259 cas graves depuis novembre

La maison de retraite et le centre de rééducation sont en confinement depuis vendredi 25 janvier. Les grilles sont closes et les familles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches. Certains ont même du mal à avoir des nouvelles, y compris par téléphone. La grippe s'est étendue à presque toute la France. Depuis novembre, 259 cas graves ont été répertoriés et 20 personnes sont décédées.

