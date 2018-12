Grippe : la France manque de vaccins

L'épidémie de grippe n'a pas débuté. Pourtant, les pharmacies de Brive (Corrèze), sont déjà à court de vaccins. Dans l'une d'entre elles, par exemple, il ne reste que trois doses lundi 17 décembre. "J'ai des patients qui en avaient besoin et qui n'en auront pas", déplore la pharmacienne Aurélie Poulvelarie. Son grossiste l'a informée qu'il ne pourrait pas lui en livrer d'autres.

La campagne de prévention victime de son succès

Depuis que les pharmaciens sont autorisés à vacciner dans certaines régions, les patients n'hésitent plus à se prémunir contre la grippe. En Nouvelle-Aquitaine, les vaccinations sont en hausse de 20%. La campagne de prévention est victime de son succès partout en France. Cette année, plus de 16 millions de Français ont reçu un bon pour une injection gratuite. Mais nombre de personnes âgées et de malades chroniques ne pourront pas en bénéficier. Comme la fabrication du vaccin prend six mois, les pharmacies ne seront pas approvisionnées.

Le JT

Les autres sujets du JT