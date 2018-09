Santé : les pharmaciens formés à la vaccination

Pour l’instant, des pharmaciens s’entrainent encore sur des fruits. Dans deux semaines, ils pourront vacciner leurs clients. Réunis à Labège (Haute-Garonne) pour une formation agréée par l’Agence régionale de santé (ARS), ils apprennent à réaliser le geste. “La vaccination, après cette formation, on se sentira prêts, explique le pharmacien Jean-Marc Villières. Personnellement, je me sentirai prêt”. “Moi j’étais absolument convaincue que ça faisait partie de nos attributions actuelles et dans l’évolution de notre profession”, renchérit Agnès Ollagnier, elle aussi pharmacienne.



Le vaccin contre la grippe proposé à partir du 6 octobre

Formés, ces pharmaciens vont recevoir un agrément de l’ARS leur permettant de vacciner dans leur officine. “Je trouve que c’est très bien, affirme une cliente d’une pharmacie. On n’a pas besoin d’aller chez le médecin.” “Ça peut éviter de devoir se rendre chez son médecin pour une consultation, abonde un autre. De le déranger alors qu’il est peut-être surchargé.” Les pharmacies d’Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France proposeront le vaccin contre la grippe à partir du 6 octobre 2018.

