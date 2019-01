Grippe : l'Occitanie passe en stade épidémique

La grippe est arrivée plus tardivement que l'an dernier, mais le virus est bien installé sur le territoire. Seule l'Occitanie est en phase épidémique actuellement, mais la grippe gagne du terrain à marche rapide. Dix régions sont en phase pré-épidémique contre cinq la semaine dernière. Seuls les Pays de la Loire et la Corse sont épargnés. La météo, plutôt clémente en décembre, peut expliquer en partie le démarrage tardif de cet épisode annuel de grippe. Autre facteur, la couverture vaccinale.

Moins de 43% de s personnes à risque vaccinées

Moins de 43% des personnes à risque ont reçu le vaccin, mais leur nombre progresse. On est encore loin des objectifs des services de santé qui voudraient que les trois quarts de la population soient couverts. L'an dernier, l'épidémie avait été particulièrement précoce et sévère, faisant 13 000 morts en France, en majorité des personnes de plus de 75 ans.

