Grippe : 75 députés LREM encouragent à la vaccination

75 députés de La République en marche souhaitent que se faire vacciner contre la grippe devienne un acte citoyen pour éviter un cocktail explosif entre la grippe et le Covid-19. Dans une tribune publiée dimanche 20 septembre dans Le Journal du Dimanche, ils soulignent qu’"à l’approche de l’hiver, le risque est grand de voir s’entrechoquer le Covid-19 avec la grippe, elle-même responsable de 10 000 morts environ chaque année".

Se vacciner "pour protéger nos parents"

"Les symptômes sont proches, donc il faut impérativement que nous puissions dire d’ores et déjà : 'ce patient est vacciné contre la grippe, ça ne peut pas donc pas être une grippe, donc c'est une suspicion de coronavirus", explique Julien Borowczyk, député LREM et président de la commission Covid-19. Le gouvernement a commandé 13 millions de doses de vaccin antigrippal, plus que les années précédentes, pour encourager le maximum de Français à se faire vacciner. "On pense à le faire pour protéger nos parents", affirme une Parisienne. Les patients à risque ont reçu un formulaire les invitant à se faire vacciner contre la grippe à partir du 13 octobre. Les élus de la majorité souhaiteraient que les mutuelles étendent la gratuité du vaccin à tous les Français.

