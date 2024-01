Est-il encore temps de se faire vacciner contre la grippe ?

L’épidémie touche les plus vulnérables, particulièrement les enfants et les personnes âgées. La vaccination est intégralement remboursée pour les personnes à risque.

L'épidémie de grippe bat son plein. Les indicateurs sont au rouge dans la quasi-totalité des régions de métropole, selon le dernier bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aiguës de Santé publique France, publié mardi 9 janvier.

Alors que le pic de grippe est attendu dans les prochaines semaines, franceinfo fait le point sur l'avancée de la campagne de vaccination contre le virus, qui doit prendre fin le 31 janvier.

Où en est la circulation du virus en France ?

Dans l'Hexagone, seules la Bretagne et la Normandie n'ont pas encore atteint le stade "épidémique". Ce ne devrait être qu'une question de temps, dans la mesure où ces régions sont d'ores et déjà en phase dite "pré-épidémique". C'est également le cas en Martinique, tandis que l'épidémie est finie à Mayotte. En revanche, la Guadeloupe et la Guyane demeurent en phase "épidémique".

📈 #Bronchiolite #COVID19 #Grippe : Circulation toujours élevée des virus respiratoires. Adopter les #Gestesbarrières est primordial, notamment le port du masque, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes à risque



👉 Consulter le bulletin : https://t.co/mwDttzrVe2 pic.twitter.com/zoput5EHav — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) January 11, 2024

En termes de prise en charge, la situation semble pour le moment sous contrôle, selon les données fournies par SOS Médecins : à l'hôpital, la part des cas hospitalisés pour grippe parmi l'ensemble des hospitalisations est stable. L'association note tout de même que l'activité liée à cette maladie en médecine de ville est en augmentation, principalement portée par les 15-64 ans.

Quelle est l'efficacité du vaccin contre la grippe ?

Si la vaccination contre la grippe est le moyen le plus efficace de protéger les populations les plus vulnérables, le site institutionnel Vaccination Info Service souligne qu'"elle ne permet pas toujours d'éviter la maladie". Elle ne peut toutefois en aucun cas la "provoquer (...) car [le vaccin] ne contient qu'une fraction inactivée du virus." Ainsi, lorsqu'une personne vaccinée pense avoir contracté la maladie, deux options sont possibles : "il ne s'agit pas d'une vraie grippe, mais d'une autre virose", ou "la personne n'a pas répondu au vaccin", précise cette même source.

Selon le site du ministère de la Santé, "les premières données pour la saison 2022-2023 estiment l'efficacité [du vaccin] à 44%, tous âges et tous virus confondus". Le site du gouvernement souligne toutefois que la vaccination "réduit le risque de complications graves ou de décès", précisant qu'"environ 2 000 décès seraient ainsi évités chez les personnes âgées chaque année grâce à la vaccination lors des épidémies de grippe".

Qui peut se faire vacciner gratuitement ?

La vaccination est intégralement remboursée pour les personnes à risque. La liste, disponible dans le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2023 (document PDF), comprend notamment les personnes de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques ou immunodéprimées et leur entourage, ainsi que les personnes présentant une obésité avec un IMC supérieur à 40.

Plusieurs métiers sont aussi concernés : les professionnels en contact avec des personnes à risque de grippe sévère, le personnel de l'industrie des voyages, ainsi que les personnes qui évoluent dans les filières porcines et avicoles. Pour tous ces profils, le vaccin est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie et ce, quelle que soit sa souche.

Les personnes qui ne figurent pas dans cette liste peuvent se faire vacciner (dès l'âge de deux ans), mais la démarche sera à leurs frais. Le coût était estimé à une dizaine d'euros en 2018. A noter que certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie de cette somme.

Jusqu'à quand dure la campagne de vaccination ?

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 17 octobre 2023 dans l'Hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et le 6 septembre 2023 à Mayotte. Elle se termine le 31 janvier 2024. Une quinzaine de jours est nécessaire pour que les personnes vaccinées soient protégées, et la durée de protection du vaccin est de l'ordre de six mois. L'injection peut être réalisée par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme. Il est donc encore possible d'optimiser les chances d'échapper au virus cet hiver.

L'Organisation mondiale de la Santé a fixé l'objectif de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière à 75% (document PDF) pour les populations ciblées par les recommandations. La route semble encore longue : en 2022-2023, le taux de couverture vaccinale était de 51,5% pour l'ensemble de la population à risque ciblée par les recommandations de la Haute autorité de santé. Les données de cette année ne sont pas encore disponibles, mais le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau évoquait jeudi 14 décembre sur BFMTV le chiffre de "10 millions de vaccinés contre la grippe" en France.