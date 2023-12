Reportage "C'est la lassitude" : avant les fêtes, le faible nombre de vaccinations contre la grippe et le Covid inquiète

À quelques jours des fêtes de fin d'année, la couverture vaccinale contre le Covid est insuffisante. D'après les autorités sanitaires, seulement un quart des personnes fragiles se sont protégées, essentiellement les plus de 65 ans. La vaccination contre la grippe a également pris du retard par rapport à l'an dernier, alors que les deux épidémies sont en recrudescence.

Près de 500 000 personnes, parmi les plus fragiles, ne sont pas allées se faire vacciner contre la grippe par rapport à l'an dernier. Cela pourrait s'expliquer par l'accumulation des campagnes de vaccination d'après Philippe Besset, président de la fédération des syndicats de pharmaciens.

"Je pense que c'est la lassitude vaccinale qui est la cause principale de cette baisse de vaccination, confirme-t-il. Peut-être également la double vaccination de grippe est un peu complexe à expliquer. Quand on a un peu plus de 500 000 vaccins en moins par rapport à l'an dernier, c'est à peu près 1 000 hospitalisations en plus, et donc potentiellement 300 à 400 décès parmi les personnes à risque".

Cinq régions en phase épidémique de grippe

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie sont passées en phase épidémique de grippe, en plus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) déjà touchée depuis le 13 décembre. Cela explique le petit rebond de vaccination observé ces derniers jours par Sandra dans sa pharmacie parisienne. "Il y a un peu plus de demandes depuis une dizaine de jours déjà, parce qu'il y a quelques cas qui apparaissent, analyse Sandra. C'est aussi parce que les fêtes approchent. Les gens viennent d'eux-mêmes en général. Mais ils ont quand même reçu le courrier de la Sécurité sociale qui leur avait fait un petit rappel à l'ordre".

La bonne nouvelle, estiment les professionnels de santé, c'est qu'il y a plus de doubles injections Covid et grippe que l'an dernier.