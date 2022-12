Don du sang : le niveau de stocks est 20 % en dessous du niveau idéal", s'alarme l’Établissement français du sang (EFS)

"Il nous manque 20 000 poches de sang" actuellement, indique Pascale Richard, directrice médicale à l’Établissement français du sang. Un don de sang permet de sauver trois patients.

"Le niveau de stocks est 20 % en dessous du niveau idéal", s’alarme mercredi 28 décembre sur franceinfo Pascale Richard, directrice médicale à l’Établissement français du sang (EFS). Les dons du sang sont en chute libre depuis novembre. "Il nous manque 20 000 poches de sang". Or, un don permet de sauver trois patients : "Cela permet de faire à la fois une poche de globules rouges, une poche de plaquettes et une poche de plasma", a-t-elle expliqué.

franceinfo : Quel est l’état de vos réserves aujourd'hui ?

Pascale Richard : Nos réserves sont basses actuellement. Le niveau de stocks est 20 % en dessous du niveau idéal pour pouvoir traiter les patients. En gros, il nous manque 20 000 poches de sang. Idéalement, on doit avoir 100 000 poches et pour le moment, on est autour des 80 000. On était même descendu la semaine passée en dessous de ce chiffre critique.



Qui peut donner son sang ?

En pratique, pour pouvoir donner son sang, il suffit d'être en bonne santé, d'être âgé de 18 à 70 ans. Quand on a une infection aiguë pendant la phase d'infection, on ne peut pas donner son sang, mais dans les deux semaines qui suivent la fin de la fièvre, on peut le faire. Pour les personnes atteintes du Covid, si c'est juste un test positif, mais que les personnes sont asymptomatiques, la durée d'ajournement est simplement de cinq jours si les personnes sont vaccinées, sept jours sinon. Pour les personnes cas contacts qui sont vaccinées contre le Covid, elles ne sont pas contre-indiquées et peuvent venir dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes malades.



Comment doit-on s’y prendre ?

Il faut prendre rendez-vous sur notre application "Don de sang". Les donneurs doivent faire leur test d'éligibilité sur l'application qui permet de vérifier qu'on peut donner son sang. C’est vraiment important que tout le monde se mobilise parce que c'est un besoin qui est constant. Les malades sont là tout le temps, les maladies ne prennent pas de vacances, les hôpitaux sont remplis.



Quels groupes sanguins attendez-vous particulièrement ?

Tous les groupes sont attendus puisque les patients sont de tous les groupes. Évidemment, il y a des groupes plus particuliers, notamment les groupes O qui sont compatibles avec la plupart des patients. Les groupes O sont beaucoup plus attendus et plus particulièrement les négatifs. Tous les groupes sont utiles et certains groupes, lorsqu'ils ne sont pas orientés vers le don de sang pour faire des globules rouges notamment, peuvent être privilégiés, par exemple, pour faire du plasma, ce qui est le cas pour les donneurs AB par exemple.



Très concrètement, à quoi va servir un don du sang ?

Un don de sang permet de sauver trois patients puisque ça permet de faire à la fois une poche de globules rouges, une poche de plaquettes et une poche de plasma. Ça sert bien sûr à transfuser les patients. Tout le monde a en tête les grandes hémorragies suite à des accidents de la route ou en chirurgie hémorragique, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de patients atteints de maladies chroniques, par exemple la drépanocytose. Pour certains d'entre eux, ils doivent recevoir six ou sept poches tous les mois pendant toute leur vie. Et puis également des patients qui ont des besoins importants, mais sur des périodes plus réduites. Par exemple, toutes les malades qui sont atteints de leucémie ou les patients qui sont sous chimiothérapie ou pour lesquels on a très souvent besoin de transfusion.