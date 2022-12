Santé : les stocks de sang sont au plus bas en France

L'Établissement français du sang a lancé sa deuxième alerte vitale de l'année, mercredi 28 décembre. Les besoins sont très importants dans tout le pays.

Yannick donne régulièrement son sang depuis six ans. Il a averti du besoin urgent de don grâce à un mail. "On sait que les réserves sont faibles, malheureusement depuis des mois", confie ce dernier. Seulement dix jours sont en stock, il en faudrait cinq de plus. Si le manque de sang est régulier, le contexte actuel est sans précédent. "Il y a eu des problèmes pour le carburant, mais on a tous les virus hivernaux qui sont de retour, la reprise du Covid, donc on a une baisse de fréquentation sur nos collectes", explique Elisa Dumondelle, infirmière superviseur à l'Établissement français du sang (EFS)

Les réservations ne sont pas obligatoires

L'EFS organise quotidiennement des collectes hors les murs. Pour retrouver un niveau de stock suffisant, l'établissement compte sur le renouvellement de ses donneurs. Il n'est pas obligatoire de réserver pour donner son sang, les rendez-vous servent uniquement à réguler le flux de donneurs. Un geste simple donc, mais qui sauve des vies chaque jour.