Covid-19 : en Belgique, les musées sont ouverts et rencontrent un franc succès

Alors que le secteur de la culture est frappé de plein fouet par la crise sanitaire en France, la donne est quelque peu différente en Belgique. Depuis début décembre, les musées sont ouverts et rencontrent un véritable succès. Au musée d’histoire naturelle de Bruxelles, il y a la queue pour rentrer, mais les réservations sont obligatoires en amont. Une femme raconte qu’elle a dû réserver début janvier pour le visiter, lundi 1er mars.

"On n'est pas agglutinés"

La jauge d’accueil a été abaissée à 1 500 personnes par jour, trois fois moins que d’habitude. Les lieux ont été aménagés. "Les gens doivent suivre un parcours linéaire, avec une entrée et une sortie, ne jamais croiser les gens qui sortent ni faire demi-tour", explique Pierre Coulon, responsable des publics à l’Institut des Sciences naturelles de Belgique. Des mesures qui rassurent et satisfont le public. À Liège, les curieux venus visiter l’exposition consacrée à Andy Warhol se réjouissent. "On n’est pas agglutinés", explique une femme. "On peut effectivement prendre le temps de lire, de voir, on ne se sent pas poussés", surenchérit un homme. Selon Bénédicte Linard, ministre la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "il n’y a pas eu de conséquence négative, pas de foyers ni de clusters".