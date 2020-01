Wuhan : 5 millions d'habitants ont quitté la ville

À Wuhan (Chine), près de la moitié de la population s'est envolée. Des habitants que les autorités tentent de retrouver pour s'assurer de leur état de santé. Sur place, l'inquiétude prend de l'ampleur, comme l'indique Arnauld Miguet : "La psychose s'installe en Chine face à cette épidémie qui est partie d'ici, de Wuhan."

"Ceux qui sont passés par Wuhan sont vus comme des virus ambulants"

"Pour ajouter à la panique le maire de la ville a annoncé que 5 millions de ses concitoyens étaient partis de cette ville pour les fêtes du Nouvel An chinois et se trouvaient aux quatre coins du pays avec potentiellement le virus", poursuit le journaliste. Les autorités tentent donc de retrouver les citoyens et sont mobilisées pour traquer chacun d'entre eux. "Tous ceux qui sont passés par la ville de Wuhan sont désormais vus comme suspects, comme des virus ambulants", ajoute Arnauld Miguet.