Longtemps attendus, les tests sérologiques ont finalement été bien validés par les autorités sanitaires. Ces dépistages n'indiquent pas si une personne est actuellement malade du coronavirus mais si elle a, par le passé, produit les anticorps contre le Covid-19 et que l'on a été contaminé. Parmi ces tests, il en existe de différents types. Les pharmaciens souhaiteraient réaliser des Trod, c'est-à-dire des Tests rapides d'orientation diagnostique.

Une pratique pas encore autorisée

Comme un test pour la glycémie, après un pic au doigt, un petit boîtier indique la présence, ou non, d'anticorps dans le sang. La Haute autorité de santé reconnaît que ces tests rapides ne peuvent pas établir un diagnostic formel mais considère qu'ils "trouvent leur place dans la surveillance épidémiologique et la stratégie diagnostique". Et si certains pharmaciens pratiquent déjà ces Trod dans leurs officines, la Direction générale de la Santé confirme qu'ils ne sont pas autorisés à les effectuer.