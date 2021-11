Vrai ou FAKE : les compléments alimentaires à la gelée royale permettent-ils vraiment de mieux affronter l'hiver ?

Sur les arrêts de bus, on trouve souvent de belles promesses. En prenant le complément alimentaire Arkoroyal, on serait deux fois plus résistant face à l'hiver. "Une gelée royale de qualité supérieure" pour "90% de satisfaction", décrit même le spot publicitaire. Mais comment l'entreprise peut-elle avancer ces affirmations ? Sur l'affiche, en petits caractères, il est expliqué qu'un test a été réalisé sur "176 personnes ayant pris une capsule d'Arykoroyal 500 mg pendant 20 jours". Contactée, Arkopharma donne des précisions : 123 personnes ont en réalité fait le test, et pris le produit durant 20 jours. Un groupe-témoin de 123 autres personnes, qui n'ont pas pris le produit, aurait également été constitué.



Une seule valeur commerciale

Les individus ont ensuite simplement répondu à des auto-questionnaires, comme lors de leur sélection. "Est-ce que c'est deux fois moins de rhumes, est-ce que c'est deux fois moins froid, est-ce que ça fait fondre la neige quand il neige ? On n'en a absolument aucune idée", commente Nicholas Moore, professeur émérite de pharmacologie clinique, qui estime qu'il ne s'agit "que de publicité". L'association du ginseng et de la gelée royale, qu'on retrouve dans le produit, n'a jamais fait l'objet d'une étude reconnue scientifiquement concernant ses bienfaits. Si les compléments alimentaires n'ont pas le droit de faire les allégations médicales, la formulation semble toutefois suffisamment vague pour ne pas être épinglée.