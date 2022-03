VRAI OU FAKE : le gouvernement a-t-il fait appel aux cabinets de conseil pour gérer la pandémie ?

franceinfo

En déplacement, lundi 28 mars, à Dijon (Côte-d’Or), le président Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes concernant le recours aux cabinets de conseil pendant son quinquennat, et ce que cela a coûté. "Regardez ce qu’il y a derrière ces dépenses et vous verrez que l’essentiel, ce sont des dépenses liées à la crise et de nouveaux risques sur lesquels il n’y avait pas de compétences d’État", a déclaré le président. Emmanuel Macron a ajouté que ces dépenses étaient majoritairement dédiées au secteur informatique et à la cybersécurité. Mais cela est-ce véridique ?



Environ 40 millions d’euros dépensés pendant la crise sanitaire

Dans le rapport de la Commission d’enquête du Sénat, paru à la mi-mars 2022, les dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19 représentent en réalité une petite partie des dépenses. "Le coût des cabinets de conseil dans la pandémie, de ce qu’on en sait, (...) on est autour de 40 millions d’euros. Donc je ne vois pas comment des dépenses à hauteur de 40 millions peuvent constituer l’essentiel de plus d’un milliard", interroge Matthieu Aron, journaliste à l’Obs et co-auteur du livre "Les infiltrés : comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l’État". En ce qui concerne les dépenses liées aux nouveaux risques, la rapporteure de la Commission d’enquête admet qu’elle "ne sait pas" ce que cela recouvre. Emmanuel Macron avait également expliqué mobiliser des ressources privées car elles n’existent pas dans le public. Un faux raisonnement pour la rapporteure car de multiples fonctionnaires "sont en capacité d’assumer les missions qui sont confiées à des cabinets privés".