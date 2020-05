Vrai ou fake : La Poste cache-t-elle des millions de masques ?

24 millions. Voici le nombre de masques dont disposerait La Poste selon le syndicat Sud PTT. Un stock important que ne dément pas l’entreprise, qui aurait commencé à se fournir en 2009 après la crise sanitaire liée au virus H1N1. Les syndicalistes l’accusent de les conserver pour qu'ils ne soient pas réquisitionnés par l’État. Une stratégie que l’entreprise réfute, expliquant qu’elle n’est pas concernée. Seuls les masques de catégorie FFP2 sont récupérés par le gouvernement français et non les masques chirurgicaux.

Des employés réellement protégés ?

Dans une lettre envoyée le 13 mars dernier, le syndicat Sud PTT réclame la "mise à disposition immédiate et en quantité suffisante de masques, de gels hydroalcooliques et de matériels de désinfection pour l’ensemble du personnel en contact avec le public". Contactée par Franceinfo, La Poste assure qu’elle a offert des masques dès le 4 mars aux personnes "exerçant des missions de services au contact des personnes fragiles face au virus" et le 20 mars "à tout postier en contact avec le public".