Faut-il se méfier des gels hydroalcooliques sur le marché ? Pour certains, oui. Plusieurs internautes ont exprimé leur inquiétude sur des produits qui, d'après eux, n'avaient pas l'odeur d'un gel hydroalcoolique. Une enquête de franceinfo a démontré que plusieurs types de gel inefficaces et non conformes aux critères sanitaires se sont retrouvés sur le marché. En Haute-Loire, 2 000 flacons de gel non conformes ont été rappelés alors qu’à Nice (Alpes-Maritimes), une pharmacienne a été condamnée pour avoir vendu de la solution hydroalcoolique défectueuse.

Bien regarder la norme inscrite sur l'étiquette

Pour être sûr d'acheter un flacon de gel efficace, il faut regarder si une norme précise est bien inscrite sur l’étiquette. "Si on voit la norme EN14476 inscrite sur le flacon, cela signifie que le gel en question est bien virucide", explique Martial Fraysse, pharmacien et membre de l’Académie de médecine.

Retrouvez toutes les vidéos de Lisa Beaujour sur sa chaine Youtube