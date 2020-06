Violences policières et discriminations : 65% des Français pensent que le ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur de la situation, selon un sondage

D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié jeudi, les deux tiers des Français estiment que Christophe Castaner n'est pas à la hauteur de la situation.

Face aux manifestations contre les violences policières et en pleine polémique sur les soupçons de racisme dans la police, les deux tiers des Français (65%) estiment que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'est pas à la hauteur de la situation. C'est qui ressort du sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 11 juin.

Quasi-unanimité contre le ministre

Politiquement, le ministre de l'Intérieur fait la quasi-unanimité contre lui. Si les Français proches du Parti socialiste sont les moins sévères (53% d'entre eux désavouent l'ancien socialiste), il récolte par contre plus des deux tiers des opinions négatives des sympathisants EELV (68%). Sept sympathisants Les Républicains sur dix (70%) fustigent également le patron de la place Beauvau, tout comme 80% des sympathisants Rassemblement national et 83% des proches de La France insoumise. Les Français se disant proches de La République en marche sont les seuls à défendre le ministre de l'Intérieur. Près des deux tiers, soit 64%, jugent Christophe Castaner à la hauteur de la situation en cette période de crise.



Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 10 et 11 juin 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.