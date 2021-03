L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque face à la pandémie de Covid-19. Cela va entraîner des restrictions à l'entrée sur son territoire, a indiqué jeudi soir Angela Merkel. "L'explosion de la pandémie en Allemagne va plus vite que ce qu'ils ne pensaient et donc ils vont renforcer les tests salivaires à l'entrée du territoire allemand", a expliqué vendredi 26 mars sur franceinfo Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, qui en a été informé par un collègue allemand avec qui il était en Libye, a-t-il expliqué. "Cela veut dire des contrôles aléatoires sanitaires plus renforcés que ceux qui existaient jusqu'à présent."

Pour les travailleurs frontaliers, "cela va poser des problèmes, mais nous avons une cellule de travail en commun avec les régions concernées pour essayer d'adapter le mieux possible et de faire en sorte que les salariés soient le moins pénalisés possible. Il y aura obligation de tests salivaires". La quarantaine "ne sera pas obligatoire, mais conseillée."