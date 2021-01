VIDEO. Séquelles liées au Covid-19 : la Haute autorité de santé va envoyer des "recommandations minimales" aux médecins

Invitée sur franceinfo mardi 12 janvier, Dominique le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé (HAS) a affirmé que la problématique des séquelles liées au Covid-19 était "un vrai problème", et que "plusieurs études qui sortent montrent des chiffres un peu différents, mais en tout cas, il y a une proportion importante d'anciens malade du Covid qui ont des séquelles."

Pour aider les médecins à gérer au mieux le cas de ces personnes qui souffrent de séquelles liées au Covid-19, la Haute autorité de santé a "constitué un groupe de travail" et va "sortir d'ici la fin du mois des recommandations minimales pour les médecins pour savoir comment gérer ces patients", a-t-elle indiqué. "Dès que nous aurons un peu plus de littérature, plus de science, nous ferons une recommandation en bonne et due forme davantage basée sur la science."

Aujourd'hui, nous essayons d'avancer avec les professionnels et les associations de patients pour essayer de donner des directives aux professionnels de santé. Dominique le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé à franceinfo

Selon la professeure Dominique Le Guludec, les séquelles liées à une contamination au Covid-19 sont diverses : "Il peut s'agir de symptômes peu spécifiques comme la fatigue, la douleur, ou des vertiges. Cela peut être des problèmes neurologiques, des persistances de défaut d'odorat et de goût. Enfin, il peut s'agir de séquelles pulmonaires ou cardiaques."