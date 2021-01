DIRECT. Covid-19 : la Drôme et le Var rejoignent les départements placés sous couvre-feu dès 18 heures

Ce qu'il faut savoir

Quels effets ont eu les fêtes de fin d'année sur la circulation du Covid-19 ? A quel point le variant identifié au Royaume-Uni, plus contagieux, a pris racine en France ? Ces questions se posent toujours lors du deuxième jour d'une semaine cruciale pour la lutte contre l'épidémie en France. Les départements du Var et de la Drôme rejoignent mardi 12 janvier les vingt-trois autres déjà placés sous un couvre-feu à partir de 18 heures pour lutter contre la hausse des contaminations. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Olivier Véran et Roselyne Bachelot à l'Assemblée. Le ministre de la Santé Olivier Véran doit s'exprimer sur la stratégie vaccinale de la France devant les commissions des affaires sociales de l'Assemblée et du Sénat à 12 heures et 17 heures. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot sera de son côté entendue en fin d'après-midi par la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée sur les conséquences de la crise sanitaire pour le secteur culturel et ses acteurs.

Conseil de défense mercredi, conférence de presse jeudi. Le gouvernement se prépare à "toutes les hypothèses" mais veut "éviter jusqu'au bout un confinement des écoles", a confié l'un des participants à une réunion lundi du comité de liaison parlementaire, où le Premier ministre Jean Castex a fait le point avec les chefs de groupes à l'Assemblée et au Sénat. Un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi, à la veille d'une nouvelle conférence de presse gouvernementale jeudi.

Des cas en "nette augmentation". Alors que la circulation du virus est repartie à la hausse en décembre, les fêtes de fin d'année font craindre un rebond plus net en janvier. Santé publique France a comptabilisé 96 743 cas positifs la semaine du 28 décembre, "en nette augmentation", et 28 830 personnes testées le 4 janvier, jour de la rentrée, se sont avérées positives, au plus haut depuis la mi-novembre, selon les données de la plateforme Geodes.