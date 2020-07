VIDEO. Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 2 : suivez les débats de l'après-midi en direct

300 personnalités débattent de l’après-crise du coronavirus, lors des Rencontres économiques Aix-en-Seine, les 3, 4 et 5 juillet : suivez les débats de samedi après-midi et participez.

Au programme du deuxième après-midi des Rencontres économiques Aix-en-Seine, samedi 4 juillet : une nouvelle série de sessions (Vers un nouvel écosystème agroalimentaire, L’impossible gouvernance sans proximité, Nos relations de travail, entre efficacité et humanité, L’entreprise définira le XXIe siècle, Pour une finance éthique, Réinventer la ville pour la rendre plus humaine, Pour un débat politique passionné mais apaisé, Numérique et liberté, une équation compliquée, L’emploi et la productivité face aux transitions, Des taux d’intérêt bas pour préserver une économie endettée).

A ces sessions thématiques s'ajoutent des débats (Mettre en œuvre un modèle alternatif de croissance, Surmonter les tensions géostratégiques, La transition écologique, moteur de l’innovation, La société civile redéfinira les règles du jeu politique, La recherche, enjeu géostratégique, Remettre la finance au service de l’économie), un débat spécial (Régionaliser la gouvernance pour plus d’efficacité ? avec Armin Laschet et Valérie Pécresse) et deux grands témoins (Bâtir un modèle d’économie positive, avec Jacques Attali, et Réaffirmer l’importance de la culture, avec Pierre Audi).

Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo, en direct ou en différé. Vous pouvez aussi participer au débat et suivre les questions du public via le module des commentaires, après avoir sélectionné l'événement de votre choix dans le menu déroulant.

Débat : mettre en œuvre un modèle alternatif de croissance

12h40-13h30. Intervenants : Pierre-André de Chalendar (Président Directeur général Saint-Gobain), Christine Lagarde (présidente de la Banque Centrale Européenne), Axel Weber (Chairman of the Board of Directors UBS Group AG).

Débat spécial – Régionaliser la gouvernance pour plus d’efficacité ?

13h30-14h00. Intervenants : Armin Laschet (Ministre-Président et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des Affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande), Valérie Pecresse (présidente de la région Ile-de-France).

Débat : surmonter les tensions géostratégiques

14h00-14h50. Intervenants : Suzanne Berger (Professor Massachusetts Institute of Technology), Shaye Lu (Ambassadeur de la République populaire de Chine en France), Patrick Pouyanne (Président Directeur général Total), Rodolphe Saade (Président Directeur général CMA CGM).

Session 15 : vers un nouvel écosystème agroalimentaire

14h50-16h00. Intervenants : Julia Bijaoui (Cofondatrice et dirigeante, Frichti), Cécile Cabanis (directrice générale finance systèmes d'information, achats et gestion des ressources stratégiques Danone), Petra Laux (Head of EAME Business Sustainability Syngenta), Sivi Malukisa (CEO ManiTech Congo), Thierry Pouch (responsable du service Etudes, références et prospective de l'assemblée permanente des Chambres d’agriculture.

Session 19 : l’impossible gouvernance sans proximité

14h50-16h00. Intervenants : Yamini Aiyar (President and Chief Executive Centre for Policy Research India), Carole Delga (Présidente région Occitanie Pyrénées-Méditerranée), Pascal Imbert (Président du directoire Wavestone), Didier Kling (Président CCI Paris Île-de-France), Pierre Veltz (Professeur émérite École des Ponts ParisTech).

Session 23 : nos relations de travail, entre efficacité et humanité

14h50-16h00. Intervenants : Yochai Benkler (Berkman Professor of Entrepreneurial Legal Studies, Harvard University), Méka Brunel (Chief Executive Officer Gecina), Nicolas Dufourcq (directeur général bpifrance), Bertrand Dumazy (Président Directeur général Edenred), Eric Labaye (président Ecole Polytechnique).

Session 27 : l’entreprise définira le XXIe siècle

14h50-16h00. Intervenants : Fatoumata Ba (Founder & Executive Chair Janngo), Thierry Deau (Président Directeur général Meridiam), Rosabeth M Kanter (Arbuckle Professor, Harvard Business School), Alexandre Mars (fondateur et président Epic & blisce), Jeanne Polles (Présidente Philip Morris France).

Session 31 : pour une finance éthique

14h50-16h00. Intervenants : Essma Ben Hamida (Co-Founder and Chairperson Enda inter arabe), Jean Beunardeau (Directeur général HSBC France), Stéphane Boujnah (Président du directoire Euronext), Patrice Morot (Associé en charge des activités Audit et Conseil en gestion des risques chez PwC France), Bertrand Rambaud (Président Siparex).

Grand témoin : bâtir un modèle d’économie positive, avec Jacques Attali

16h00-16h20. Intervenants : Jacques Attali (président de Positive Planet).

Débat : la transition écologique, moteur de l’innovation

16h20-17h20. Intervenants : Tomas Anker Christensen (ambassadeur pour le Climat, Danemark), Jean-Pierre Clamadieu (Président du Conseil d'Administration Engie), Antoine Frerot (Président Directeur général Veolia), Ilham Kadri (Directrice générale Solvay), Jean-Bernard Levy (Président Directeur général EDF).

Débat : la société civile redéfinira les règles du jeu politique

16h20-17h20. Intervenants : Christiane Taubira (Ancienne Garde des Sceaux), Benoît Teste (secrétaire général de la FSU), Charles-Edouard Vincent (fondateur Lulu dans ma rue), Luca Visentini (General Secretary European Trade Union Confederation).

Session 16 : réinventer la ville pour la rendre plus humaine

17h40-18h50. Intervenants : Marlene Dolveck (Directrice générale SNCF - Gares & Connexions), Winy Maas (Architect, urban planner and landscape architect, MVRDV), Carlo Ratti (Director MIT Senseable City Lab), Claire Roumet (directrice Energy Cities), Alain Taravella (Président Fondateur d'Altarea) .

Session 20 : pour un débat politique passionné mais apaisé

17h40-18h50. Intervenants : Olivier Duhamel (President Fondation nationale des sciences politiques - Sciences Po), Robert Leblanc (CEO & Chairman Aon France), Marina Robles Garcia (Secretary of the Environment, Government of Mexico City), Hervé Schiavetti (ancien maire d'Arles), Dominique Schnapper (Director of Studies EHESS).

Session 24 : numérique et liberté, une équation compliquée

17h40-18h50. Intervenants : Alexandre Cadain (Fondateur & CEO Anima), Barry Lynn (Executive Director Open Market Institute), Hervé Morin (Président de la région Normandie), Joelle Toledano (Membre associée Le Cercle des économistes).

Session 28 : l’emploi et la productivité face aux transitions

17h40-18h50. Intervenants : Jean-Jacques Barberis (directeur du coverage de la clientèle institutionnelle et corporate Amundi), Filippo Di Mauro (Visiting Professor National University of Singapore), Benoit Grisoni (Directeur général Boursorama), Thierry Pech (Co-Président & Directeur Convention Citoyenne pour le climat & Terra Nova), Karim Tadjeddine (directeur associé senior, Paris, McKinsey & Company), Geoff Tily (Chief Economist, Trade Unions Congress).

Session 32 : des taux d’intérêt bas pour préserver une économie endettée

17h40-18h50. Intervenants : Lorenzo Bini Smaghi (Président du Conseil d'Administration Société Générale), Jagjit Chadha (Director National Institute of Economic and Social Research), Olivier Klein (Directeur général BRED), Kako Nubukpo (Dean of the Faculty of Economics and Management, University of Lomé), Philippe Vidal (Directeur général adjoint CIC).

Grand témoin : réaffirmer l’importance de la culture, avec Pierre Audi

18h50-19h10. Intervenant : Pierre Audi (directeur du Festival Aix-en-Provence).

Débat : la recherche, enjeu géostratégique

19h10-20h00. Intervenants : Etienne Klein (Research Director CEA), Paula Stephan (Professor Emerita Georgia State University), Frédérique Vidal (ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation), Béatrice Weder Di Mauro (présidente CEPR / INSEAD).

Débat : Remettre la finance au service de l’économie

19h10-20h00. Intervenants : Patricia Crifo (Professeure Ecole Polytechnique), Philippe Donnet (directeur général Generali), Benoit Lallemand (secrétaire général Finance Watch), François Riahi (directeur général Natixis).