VIDEO. Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 3 : suivez les débats de l'après-midi en direct

300 personnalités débattent de l’après-crise du coronavirus, lors des Rencontres économiques Aix-en-Seine, les 3, 4 et 5 juillet : suivez les débats du dimanche après-midi et participez.

Au programme du dernier après-midi des Rencontres économiques Aix-en-Seine, dimanche 5 juillet : une dernière série de sessions (Faire face au choc du chômage, Politiques économiques : un changement de paradigme, Un avenir conflictuel à prévenir, Le multilatéralisme à l’épreuve des nouveaux risques).

A ces sessions thématiques s'ajoutent une session spéciale (Relancer l'économie européenne), un débat spécial (Pour une nouvelle organisation sociale) et un grand témoin (pour une nouvelle politique du logement, avec Alain Dinin).

Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo, en direct ou en différé. Vous pouvez aussi participer au débat et suivre les questions du public via le module des commentaires, après avoir sélectionné l'événement de votre choix dans le menu déroulant.

>> Retrouvez le programme de la matinée de dimanche

>> Accédez à l'intégralité du programme des trois jours

Session 35 : faire face au choc du chômage

12h00-13h00. Intervenants : Augustin de Romanet (Président Directeur général groupe ADP), Orlane François (Présidente FAGE), Louis Gallois (président Fédération des acteurs de la solidarité), François Hommeril (président CFE-CGE), Muriel Penicaud (ministre du Travail), Aurélie Trouvé (porte-parole Attac).

Session 36 : politiques économiques : un changement de paradigme

12h00-13h00. Intervenants : Jörg Kukies (Secrétaire d’Etat, Allemagne), Stefanie Stantcheva (Professeur, Harvard University, Prix du meilleur jeune économiste), François Villeroy de Galhau (Gouverneur Banque de France), Claire Waysand (secrétaire générale du Cercle des économistes / Engie).

Session 37 : un avenir conflictuel à prévenir

12h00-13h00. Intervenants : Robert Malley (President and CEO International Crisis Group), Florence Parly (ministre des Armées), Hubert Védrine (ancien ministre des Affaires étrangères), Xuetong Yan (Professor World Peace Forum).

Session Spéciale – Relancer l’économie européenne

13h00-14h00. Intervenants : Peter Altmaier (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Allemagne), Olivier Blanchard (Professor Peterson Institute for International Economics), Bruno Le Maire (ministre de l'Économie et des Finances).

Grand témoin : pour une nouvelle politique du logement

14h00-14h20. Intervenant : Alain Dinin (Président Directeur général Nexity)

Débat spécial – Pour une nouvelle organisation sociale

15h00-15h30. Intervenants : Pierre Ferracci (Président et CEO Groupe Alpha), Philippe Martinez (Secrétaire Général CGT).

Session 38 : le multilatéralisme à l’épreuve des nouveaux risques

HEURE. Intervenants : Jacques Aschenbroich (Président Directeur général Valeo), Michael Froman (vice chairman and president strategic Growth Mastercard), Jason Furman (Professor of Practice Harvard Kennedy School), Yaroslav Lissovolik (senior managing director, head of analytical directorate Sberbank), Mahendra Siregar (vice-ministre des Affaires étrangères d'Indonésie), Arvind Subramanian, (Nonresident Senior Fellow, Former Chief Economic Adviser, Government of India).

