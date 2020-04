VIDEO. Quels sont les bienfaits de l\'ennui ?

Le confinement peut être à l'origine de moments d'ennui. Souvent perçu comme nuisible, l'ennui a pourtant bien des avantages. Pour le psychiatre Patrick Lemoine, il est "le début de la créativité ou même de la création". En effet, notre vie alterne entre des phases d'activité et des phases de repos. "Personne ne peut être productif, créatif à jet continu et il faut en fait des périodes où on s'ennuie", explique-t-il. Patrick Lemoine recommande même de laisser les enfants s’ennuyer. En effet, il peut y avoir des façons intelligentes de s'ennuyer. "Tu peux te trouver une belle histoire, peut-être que tu peux te faire en effet une cabane avec… si t'as un jardin c'est génial, si t'as pas de jardin, avec une table et des couvertures on peut faire un abri", développe le psychiatre.

Plus largement, Patrick Lemoine est convaincu que cette période de mise à l'arrêt produira quelque chose. "Cette période de méditation et d'ennui, je pense, parce que je suis incurablement optimiste, je pense qu'il va en sortir de grandes choses et que ça va faire beaucoup de bien à la planète", conclut-il.